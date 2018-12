- Kollaps i godstransport kan gi 1.000 flere vogntog

Nyheter

Det er Aftenposten som skriver at det ifølge avsenderne kan være slutt for containertransporten på bane i Norge i løpet av 2019, om det ikke straks kommer støtteordninger.

Administrerende direktør i Green Cargo blir med siste godstoget fra Åndalsnes: – Lønnsomhet krever lengre tog Bengt Fors, administrerende direktør i Green Cargo, påpeker at godsoperatører trenger bedre forutsetninger, på alle baner, for å kunne kjøre lønnsomt.

De peker på at en kollaps i gods på bane alene vil føre til at det vil kjøre opp mot 1.000 flere vogntog daglig mellom norske landsdeler, sammenlignet med i 2018.

Spekter-sjef Anne-Kari Bratten sier til Aftenposten at vi nærmer oss et «point of no return», og hun mener det må komme støtteordninger som gir 150 millioner kroner til jernbanefrakten.

6. desember gikk siste godstog fra Åndalsnes, da Green Cargo valgte å legge ned godstransporten på Raumabanen.

