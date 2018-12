Vestnes bygger helsehus

Nyheter

Skanska vant pris- og designkonkurransen om nytt helse og velferdssenter i juli 2018. Etter en vellykket samspillsfase er det kontrakten om bygging av prosjektet som nå er signert.

Det nye helse- og velferdssenteret, som har fått navnet helsehuset Stella Maris, blir på ca 9200 m2 og vil inneholde 64 institusjonsboliger, kontor for hjemmetjenesten, legesenter, kafe og bibliotek.

Forut for kontraktsigneringen har Skanska og Vestnes kommune gjennomført en vellykket samspillsfase og optimalisert prosjektet sammen med brukerne av bygget.

- Vi i Skanska er stolte over å få være med å bidra med vår kompetanse i arbeidet med å utvikle dette fremtidsrettede helse og velferdssentertet sammen med kommunen. Vi har hatt en meget god samspillsfase preget av åpenhet og tillit, og med svært høy kompetanse i samspillsgruppen. Vi ser frem til det videre samarbeidet om å gjennomføre dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet, forteller Åse Lien Kleppe, distriktssjef for Skanska i Møre og Romsdal.

Skanska har hatt med seg HUS arkitekter, Caverion, samt Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter i designkonkurransen.

Det vil bli byggestart i mars 2019 og senteret skal være klart til bruk i desember 2020.