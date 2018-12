Mange søknader om erstatning

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fortel at det er registrert 258 søknader om erstatning for klimabetinga avlingssvikt. Av desse er 206 for vekstgruppe grovfôr med husdyr, 25 for vekstgruppe grovfôr salsproduksjon, 22 for vekstgruppe korn, 3 for vekstgruppe bær, 1 for vekstgruppe potet og 1 for vekstgruppe grønsaker. Ifølge Fylkesmannen er dei fleste søknadene er så langt ferdig behandla.

