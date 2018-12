Europas vakreste togreise

Nyheter

18. desember 2017 hadde i et «poetisk vinkla» innlegg om turisttoget og den «otte» i følte for togets sjebne. Dei blå lysa blinka skreiv i,– dei blinka ikkje lenger,– det blå lyse har blitt permanent blått.

Mi bekymring fra 2017 fremstår i dag som eit «ekko» når ein les Åndalsnes Avis 13.12. side 2 og 3. Eksakt det i frykta eit år attende har skjedd, – turisttoget e historie.

Markeds og kommunikasjonssjef i NSB Bane Nord, Heidi Lyng registrerer 29 prosent svikt fra 2017 til 2018 og ber om innspill, – svaret er såre enkelt. Inntil 2016/2017 hadde toget to avganger, båtene heldags liggetid, – det sier alt.

Andre moment som kan ha bevirket 29 prosent-svikten? Tilbake til 2015, den 27.02. hadde Romsdals Budstikke et 5-spalters oppslag om ei nyoppretta stilling som «cruisejeger» for å skaffe rosenes by fleire cruisegjester. «Molde tar opp jakten på flere cruiseturister til byen» sto det å lese.

Dei har jobba godt. Bidratt aktivt til halvdags båtanløp og nedlagt turisttog. Romsdal og Molde havn har fått i «POSE OG SEKK», færre turista til Næs og turisttoget borte vekk.

18.12.17. stilte i spørsmålet: «veien videre, – ka kan bli gjort, svaret må bli, distansere se fra Molde havn, – la det skje fort.»