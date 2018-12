Nyheter

Frå 01.01.2019 vil Møre og Romsdal fylkeskommune gå over til sikker digital sending av post til innbyggarar, det offentlege og næringslivet.

Det fortel fylkeskommunen på sine heimesider.

Dei meiner at det er mange fordelar med digital post, til dømes at du mottar posten straks den er sendt, du har tilgang til posten over alt og miljøet sparast.

For at du skal få digital post må du ha ei digital postkasse. Om du ikkje har det vil du framleis få post frå fylket på papir.