Veslemannen beveget seg seks meter i 2018

Det er NVE som i en oppsummering av 2018 legger fram fakta:

Den øvre delen i fjellpartiet har forflyttet seg over 6 meter i løpet av sommeren og høsten 2018

Den nedre delen har forflyttet seg over 1 meter i løpet av sommeren og høsten 2018

Bevegelsene sommeren og høsten 2018 var større enn hele den totale forflytninga fra høsten 2014 og til våren 2018

"2018 var en uvanlig varm sommer på Vestlandet og høyere fjelltemperaturer enn vanlig ble målt i borehull i fjellet. Veslemannen reagerte med stor sensitivitet for nedbør allerede tidlig i august. Frosten i fjellet forsvant tidligere enn normalt, noe som gjorde at nedbør kunne nå ned til glidesoner nede i fjellet. Denne sesongen var også uvanlig ved at snøen la seg tidlig. Fra midten av september og utover var det vekslende snødekke i fjellet, og hendelsene etter dette var påvirket av både snøsmelting og regn", skriver NVE.

"De største bevegelsene i 2018 var i perioden 9.-15. oktober. Der målte vi i en kort periode hastigheter opp mot 100 centimeter per døgn i øvre delen og 8,8 centimeter per døgn i nedre delen. Samlet forflytning i perioden 9.-15. oktober var over 200 centimeter i øvre delen, og 12 centimeter i nedre delen, se Figur 3). Årsaken til hendelsen var høy temperatur og vind som førte til kraftig snøsmelting i fjellet. Siste hendelse i 2018 var 15.-19. november hvor det ble varslet oransje farenivå. Igjen var det høye temperaturer og vind som førte til snøsmelting og økt bevegelse. Etter dette har bevegelsene minket betydelig, og vi forventer ytterligere stabilisering utover vinteren."

NVE skriver at bevegelsene i Veslemannen økte betydelig i 2017 i forhold til tidligere år, og mer enn doblet seg igjen i 2018.

"Økningen viser en progressiv utvikling med økte hastigheter. I 2018 gikk flere og større steinsprang fra fjellpartiet enn tidligere år, og det kan være mulig at denne prosessen fortsetter. Fjellpartiet kan altså rase ut i mange mindre deler og dermed unngå store skader. Samtidig er det de to siste årene, og spesielt i 2018, registrert betydelig mer bevegelse i nedre delen. En svikt i nedre delen kan medføre et stort skred. Vi forventer at fjellpartiet fortsatt vil være aktivt i 2019, og NVE vil fortsette sin overvåking på samme måte."

Beboerne under Mannen har blitt evakuert 11 ganger: