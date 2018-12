Kom med gave til Frelsesarmeen

Nyheter

Tirsdag kom to representanter fra Odd Fellow innom julegryta på Coop Extra på Åndalsnes med en førjulsgave fra logen. Pengegaven på 12.500 kroner kommer godt med, både til julefeiring og andre formål i Rauma som Frelsesarmeen står bak.

– Dette er et godt formål, og vi synes det er ekstra fint at pengene blir brukt her i Rauma, sier Roy Voldstad i Odd Fellow.

Kaptein i Frelsesarmeen, Tommy Høgset, er svært takknemlig for gaven.

– Tusen takk, sier han, og takker samtidig for at Odd Fellow er ivrige grytevakter i førjulstida. Medlemmer fra logen står nemlig for over halvparten av alle grytevaktene i desember.

– Det er veldig imponerende, og vi er veldig takknemlige for det, sier Høgset.