Flere togselskaper konkurrerer om Raumabanen

– Vi har hatt som fast prinsipp i hele denne prosessen at vi ikke opplyser om hvor mange aktører som er inne i prosessen. Det må vi holde fast på også når det gjelder Raumabanen.

Dette sier Svein Horrisland i en kommentar til Åndalsnes Avis. Han er direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, som skal velge ut hvilket togselskap som tildeles ansvaret for persontrafikken på en rekke norske jernbanestreninger for perioden 2020 - 2028, med opsjon på to år til.

En av disse strekningene er Raumabanen.

– Jeg kan bekrefte at det er flere selskaper som leverte inn tilbud før fristen gikk ut i forrige uke, også utenlandske selskaper, sier Horrisland.

Avgjørelse innen juni 2019

– Vi setter nå i gang evalueringen av tilbudene. Utover våren 2019 blir det forhandlinger med de selskapene vi velger å gå i videre dialog med, sier jernbanedirektøren.

– Innen juni neste år bestemmer vi oss for hvilket selskap som skal tildeles oppdraget, som også vil inkludere ansvaret for persontrafikken på Raumabanen.