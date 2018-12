Utforkjøring på Torvika

Nyheter

Det var like etter klokka åtte tirsdag morgen, at et utenlandsk vogntog kjørte ut i den skarpe svingen like etter tunnelen, før 60-sona, på Torvika retning Åfarnes.

– Lastebilen ligger godt plantet i grøfta og må nok har bergingsbil for å komme seg opp igjen, sier Per- Kristian Bratteng, redaktør i Åndalsnes Avis, som er på stedet.

Han kan fortelle at det er veldig glatt i morgentimene og at man må avpasse forholdene etter det.

– Det er nok også årsaken til at vogntoget kjørte av vegen. Sjåføren har ikke klart svingen på det glatte føret. Han hadde språkproblemer og fikk hjelp av lokale folk til å ringe politiet og varsle, forteller Bratteng.

Ifølge operasjonssentralen er det ingen personskade.

– Vi har en bil som er på veg, bekrefter de.