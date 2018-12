Nå: Debatten om Nordøyvegen igang

Nyheter

Dette uttalte Peder Gjerstad (H) til Åndalsnes Avis like før han gikk inn i Fylkestinget i Molde.

Møtet har nettopp startet, og første sak på dagens saksliste er nettoppNordøyvegen.

Gjerstad er en av Raumas tre politikere i Fylkestinget i Møre og Romsdal. De to andre er Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Yvonne Wold (SV).

– Det er dessverre lite som tyder på at debatten vil flytte flertallet over til et nei, sier Gjerstad.

– Jeg håper vi får en verdig debatt og et verdig møte, men stemningen virker veldig polarisert og tilspisset. Det er et ampert klima som understrekes av et uvanlig stort antall publikummere i salen, sier peder Gjerstad.

Debatten om Nordøyvegen i Fylkestinget ventes å være avsluttet i god tid før lusj.