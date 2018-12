Gjendem Transport og Veøy fusjonerer

Nyheter

Transportselskapet Gjendem Transport AS er fusjonert inn i Veøy AS på Åndalsnes. Det melder Brønnøysundregistrene.

Gjendem Transport AS var et 100 prosent eid datterselskap av Veøy AS, inntil selskapene nå i desember fusjonerte. Gjendem Transport AS har 20 ansatte og omsatte i 2017 for 21,3 millioner kroner. Driftsresultatet ble i samme år på minus 655.000 kroner.

Selskapet Gjendem Transport AS har drevet godstransport på veg og har har tilhold på Gjendem i Fræna kommune. Veøy AS fortsetter drifta av selskapet som før.