En rekke trafikkuhell i fylket tirsdag

Nyheter

Politiet har meldt om en lang rekke uhell på vegene i Møre og Romsdal tirsdag.

En liten brøytetraktor veltet i Ålesund, to personbiler involvert i et trafikkuhell i Kristiansund, to biler var involvert i et trafikkuhell i Volda og en bil kjørte av vegen i Kristiansund, for å nevne noe.

I Rauma kjørte et vogntog av vegen i morgentimene.

- Vi ber alle ta hensyn og avpasse farten etter forholdene, lyder oppfordringen fra politiet.