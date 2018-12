18-åring blir leder av Rauma Høyre

Nyheter

Det var mandag at Rauma Høyre hadde nominasjonsmøte og årsmøte.

"Under årsmøte gjorde Rauma Høyre et historisk vedtak. 18 år gamle Sivert André Dahle ble valgt som leder for Rauma Høyre de neste to årene. Sivert er et stort politisk talent, og med hans interesse og iver for å bygge et godt samfunn, er vi sikre på at Sivert er rette mann for rollen. Med det vedtaket blir også Sivert historisk, landets yngste lokallagsleder i partiet Høyre", heter det i ei presemelding fra Rauma Høyre.

Lokallaget har også klar ei kommunevalgliste. Og de har en både ungdommer og politiske veteraner som er klare for å gjøre en jobb for partiet i politikken de neste fire åra.

"Spesielt er vi meget stolte over at hele sju stykker på lista er under 24 år! Vi er også stolte over at fjerdemann på lista, Sivert André Dahle, som kun er 18 år, er i spiss for disse flotte ungdommene. Sammen med comeback fra veteranen Lars Ramstad, som var ordfører i Rauma tidlig på 70-tallet og fylkesordfører på 80 tallet, og at sju av åtte kommunestyrerepresentanter i dag har sagt ja til gjenvalg, vil dette utgjøre et super sterkt lag", skriver Rauma Høyre.

Rauma Høyre har som mål at Høyre etter valget i 2019 også skal være kommunes største parti, og at Lars Olav Hustad får fortsette som ordfører.

"Hustad er en hardtarbeidende ordfører som har tydelige mål og opptatt av å bygge Rauma sin framtid. Gjennom sju år har han vist handlekraft og snakket varmt om Rauma i alle sammenhenger. Han har også vist at han kan lede kommune gjennom krevende hendelser", heter det i pressemeldinga.

Her er lista: