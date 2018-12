Karoline spurtet inn til sin fjerde strake EM-bronse

Nyheter

Karoline Bjerkeli Grøvdal har tre strake bronsemedaljer i EM i terrengløp. Dermed var det naturlig at medaljeforventningene lå i lufta også før søndagens EM-løp i Nederland. Mens Tyrkiske Yasemin Can og sveitsiske Fabienne Schlumpf tidlig dro i fra resten av løperne, lå Karoline lenge og kjempet om bronseplassen. Men på siste runden satte hun inn en skikkelig sluttspurt og nærmet seg farlig nær de to i tet.

Startet spurten for seint

- Jeg er glad for bronse, men det ble litt feildisponeringer. Da de ringte for siste runde trodde jeg faktisk at det var to runder igjen. Det er litt surt at jeg var så nærme teten og så var det bare én runde igjen, sa Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK etter løpet.

Tetduellen mellom Tyrkiske Yasemin Can og sveitsiske Fabienne Schlumpf endte med gull til Can.

Bjerkeli Grøvdal har totalt hele fem individuelle medaljer i EM i terrengløp med sølv og gull i juniorklassen fra 2006 og 2009, og tre strake medaljer i seniorklassen.

Flere medaljer til Norge

I tillegg til Karolines bronsemedalje, tok Jakob Ingebrigtsen sin tredje strake EM-seier i juniorklassen. Mer overraskende var gullet til storebror Filip Ingebrigtsen i herreklassen. Henrik Ingebrigtsen endte på 18. plass.

Med de norske juniorene Simen Halle Haugen, Håkon Stavik, Simon Steinshamn og Jonathan Vedvik, tok Norge også gull i lagkonkurransen, to poeng foran Storbritannia.