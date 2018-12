Vogntoghenger har velta på E136

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder om at en henger til et vogntog har velta på E136 mellom Åndalsnes og Trollveggen. Trafikken er sperra i begge retninger. Uhellet har skjedd cirka fem kilometer sør for Åndalsnes sentrum, for lokalkjente ved Halsa.

- Føreren var alene i bilen og er uskadd, forteller leder ved politiets operasjonssentral, Kenneth Sætre.

Han forteller at det er hengeren som har veltet, og at den ligger i kjørebanen.

- Vi jobber med å se på omkjøringsmuligheter i gang- og sykkelveg, for de minste bilene. Bilberging er på veg, men det vil ta litt tid før vegen blir åpnet igjen.

Operasjonslederen sier det er bar veg, glatt og nullføre på stedet, men at de ikke vet om det har noen sammenheng med veltet.

Både fører og bileier er norsk, ifølge Sætre.

#Åndalsnes: Politiet på staden melder om at det er bar veg, men likevel glatt. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 4, 2018

#Åndalsnes: Melding om henger til vogntog som har velta på E136 mellom Åndalsnes og Trollveggen. Naudetatane rykker ut. Ingen personskade. Medfører trafikkale utfordringer. Vert oppdatert. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 4, 2018

SISTE: Ved 11-tiden slippes trafikken forbi i det ene kjørefeltet, opplyser politiet.