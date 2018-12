Glatte veier skaper utfordrende kjøreforhold

Nyheter

To personer i Oppdal i Trøndelag ble tatt med til legevakta etter at bilen deres havnet i grøfta rett før midnatt natt til tirsdag.

Få minutter senere havnet en annen bil i grøfta, denne gangen ved Stokkanhaugen i Trondheim, ifølge Trøndelag politidistrikt.

– Det er glatt på stedet, men det er ingen personskade, tvitret politiet etter bilbergingen.

Fylkesvei 40 mellom Rødberg og Geilo er tidlig tirsdag åpnet for fri ferdsel etter berging av vogntog som kjørte av veien. Et annet vogntog havnet i en lignende ulykke ved Svandalsflonatunnelen, som var stengt i over en time mens berging pågikk.

– Det er stedvis glatt i området, og vi ber alle kjøre etter forholdene, skriver Vegtrafikksentralen Sør på Twitter.

Det er meldt om snø og fallende temperaturer flere steder i Norge de kommende dagene. Tirsdag er det ventet så mye som 30 til 35 centimeter snø i Møre og Romsdal, ifølge Yr.