Venner av savnede Maja sender polsk privatdetektiv til Ørsta

Nyheter

Den 25 år gamle kvinnen forsvant onsdag for snart to uker siden, og omfattende søk har ikke gitt noen svar. Nå har vennene startet en innsamling hvor inntektene blant annet vil blir brukt til å sende et polsk detektivbyrå til Norge, skriver Møre-Nytt mandag.

– De gjør dette kostnadsfritt, men vi støtter reise og opphold med de innsamlede pengene, sier Paulina Kmiecik som er venninne av den savnede kvinnen. Noe av pengene vil også bli brukt til en gave til Røde Kors for innsatsen som er lagt ned i letearbeidet, opplyser Kmiecik.

Blitt kontaktet

Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter at de er blitt kontaktet av representanter for et polsk detektivbyrå.

– Tilbakemeldingen til disse er at norsk politi må holde seg til de formelle kanalene for samarbeid mellom ulike lands politimyndigheter, skriver kommunikasjonsrådgiver Eli Anne Tvergrov i en pressemelding mandag ettermiddag.

Vennene gir ikke opp håpet om å finne Maja Herner i live.

– Så lenge hun ikke er funnet, er det håp. Og det kan hende hun har kommet seg ned fra fjellet, sier Kmiecik til avisen.

Den unge kvinnen hadde bare vært i Ørsta litt over en uke da hun forsvant. Hun hadde kommet til kommunen for å få seg jobb.

Etterforskningen fortsetter

Før helgen sa politiet de ikke lenger regnet med å finne 25-åringen i live og endret leteaksjonen status til søk etter en antatt omkommet person. I helgen lette ikke politiet, men de har arbeidet med å analysere et omfattende bildemateriale som er samlet inn av politihelikopteret.

– Etterforskningen ellers fortsetter for fullt. Fram til Maja blir funnet, må politiet være åpne for alle teorier, selv om det ikkje er noen holdepunkter for at hun er utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad som leder etterforskningen.

Politiet har så langt gjennomført 120 vitneavhør i saken. Det samles også inn digitale spor fra telefoner og sosiale medier.

(©NTB)