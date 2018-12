Nyheter

Det var mandag at tungbilgruppa i Statens vegvsen gjennomførte en kontroll ved Romsdalen kontrollstasjon på Marstein. I kontrollen ble en fører av et vogntog og foretaket han arbeider for, anmeldt for manglende ukehvile. I tillegg må ny ukehvile gjennomføres før videre kjøring, opplyser Vegvesenet på Twitter.