Militær lastebil av vegen

Det var rundt klokken ti onsdag morgen at politet fikk melding om at et militørt kjøretøy hadde kjørt av vegen like ved grensa tiil Oppland, ved Stuguflåten, på E136.

Ifølge en tipser på stedet, er det meget glatt på vegen.

- Det ser ut som en italiensk militærlastebil med henger som har kjørt ut. Det er en enkelaksla henger, antakelig en redskapshenger, som lå velta i grøfta. Vi ble bare vinket forbi, forteller vår tipser.

Militærlastebilen kjørte i retning Åndalsnes og har antakelig fått en skrens på det glatte føret.

- Vi har fått melding om at bilen skrensa ut av vegen og smalt inn i en stein. Det er en person som klager over smerter i arm og bryst. Det er alt vi vet foreløpig. Vi har mansnakp på veg, forteller politiet i Innlandet.