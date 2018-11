Distriktsfiendtlig å fjerne passkontor

Det er både trist og provoserende å registrere at Rauma kommune blir sparket bein under.

Mange områder i distriktene i Norge får et dårligere tjenestetilbud når Justisdepartementet nå har besluttet å legge ned halvparten av passkontorene i landet. At offentlige tilbud forsvinner i Utkant-Norge, er en uheldig politikk hvis ønsket er at det skal bo folk over hele landet.

I Møre og Romsdal er fem passkontor besluttet nedlagt; Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes og Vanylven. Av de åtte kontorene i fylket som overlever departementets kuttprosess, er bare ett igjen i Romsdal; Molde. Nå må raumaværinger til Molde eller Ålesund for å få utført passtjenester. Bor du på Åndalsnes, tar det over én time å komme seg til nærmeste passkontor.

Vi konstaterer at Romsdal har kommet dårligst ut i fylket da strukturen ble lagt.

Vi skal ikke overdrive betydningen av å ha et lokalt passkontor. Men det er både trist og provoserende å registrere at Rauma kommune, som gjennom år har jobbet iherdig for å øke folketallet, blir sparket bein under. For dette er sentralisering fra regjeringa og den mest alvorlige konsekvensen av å legge ned nesten halvparten av landets passkontor. Ethvert offentlig tjenestetilbud som besluttes nedlagt i distriktene, er et nytt argument for hvorfor man ikke skal bosette seg utenfor de store byene.

En annen negativ konsekvens av at 64 kontor legges ned er at flere må reise langt og at et passkontor-besøk må planlegges nøye. Vi har hatt det bekvemt i Rauma når vi har sluppet å dra til en av byene for å få pass eller nødpass. I Rauma må et passkontor-besøk heretter planlegges nøye, og man er nødt til å sette av en halv arbeidsdag.

Vi noterer oss at Justisdepartementet vil bøte på noe av ulempene. Dette ved å innføre tilbud om timebestilling og utvidet åpningstid for de gjenstående passkontorene, samt mobile passkontor der folk får svært lang reiseveg. Men til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil vi si; dette er bare et plaster på såret. Skaden mot distriktene har skjedd når Justisdepartementet velger å gjennomføre dette sentraliseringsprosjektet.