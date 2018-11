Farstad: Må kunne kjøre trygt

Nyheter

Det sier daglig leder i Visit Nordvest Pål Farstad. Han forteller at han allerede har snakket med sine styreleder Lars Olav Hustad om den ferske rapporten som han personlig ennå ikke har hatt tid til å lese og ikke kjenner detaljert til innholdet i.

– Trollstigen er ett av de aller viktigste reiselivsmåla vi har i hele Møre og Romsdal og da skulle det bare mangle at vi er opptatt av at vi skal kunne ferdes trygt langs denne vegen, sier Farstad og forteller at dette blir et viktig tema på neste styremåte i organisasjonen. Han legger også til at det er svært viktig at folk som kjører der skal kunne føle seg trygge og at det derfor ikke er mulig å ta lett på de utfordringene man nå ser.

– Fylkeskommunen eier denne vegen og har ansvaret for sikkerheten og tryggheten. Vi forventer at det blir tatt alvorlig, sier Farstad.

– Frykter du at det blir tatt for lett på sikkerheten i og med at dette er den vegen dette er?

– Nei, det har jeg ikke grunnlag for å si. Jeg har tillit til at Vegvesenet tar dette på djupt alvor. Derfor er det bra at vi har fått denne rapporten.

– Frykter du for Trollstigens omdømme?

– Nei, jeg gjør ikke det, men rapporten er et varsku om at en del ting må gjøres for at vi skal kunne gjøre trygt. Det har vi vel følt at vi har kunnet gjøre i alle år, sier Farstad og legger til at en alvorlig ulykke derimot vil være tung å bære for omdømmet til Trollstigen.

– Jeg har ikke lest hele rapporten og jobber nå med å få til et møte med Statens vegvesen. Informasjonen der vil bli viktig for hva vi skal gjøre. Men det er klart at dette er bekymringsfullt, sier styreleder i Visit Nordvest, og ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad. Han legger til at en slik farerapport i utgangspunktet ikke er noen god markedsføring av Trollstigen.

– Hvilke forventninger har du nå til Møre og Romsdal fylkeskommune?

– Vi må forvente at nødvendige tiltak vil bli gjort.

– Hva tenker du om vegen skulle bli stengt?

– Det ville ha fullstendig krise og ville ha gitt en svært alvorlig situasjon. Noe annet er det vel ikke å si om det, sier Lars Olav Hustad.