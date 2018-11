Nordøyvegen er for kostbar å bygge

Nyheter

Politikerne må si nei. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke råd til å igangsette et samferdselsprosjekt til 5,6 milliarder kroner for 2.700 innbyggere. Når kostnadene for investeringene i flere tiår framover vil ramme det øvrige fylkeskommunale tjenestetilbudet, er det uforsvarlig å si ja.

Vi synes Rauma Høyres Peder Gjerstad treffer spikeren på hodet når han i dagens avis uttaler at «Det skal ganske mye til å prioritere dette prosjektet når man vet hvor mye som blir ofret.»

Det er under desembersamlinga 10.–12. desember i Molde at fylkespolitikerne får saka lagt på bordet. Allerede førstkommende mandag skal fylkesutvalget vedta ei innstilling. Og det kommer til å bli trengsel på tilhørerplass. For denne saka engasjerer over hele fylket. For konsekvensene er så djuptgripende.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har vært modig når han har frarådet å igangsette bygging. – Vi må sette på bremsene og få ned driftskostnadene i fylkeskommunen. Vi har ikke råd til å bygge Nordøyvegen til 5,6 milliarder kroner, sa Guttelvik til Romsdals Budstikke.

Guttelvik har ei lang liste over investeringsprosjekt som må skyves ut i tid. Blant annet må Gjermundnes videregående skole vente med renovering til 2033. Og innenfor samferdsel er utbedring av bruer utsatt til 2039 og utbedring av tunneler utsatt til 2030. For det må strammes inn for å få råd til Nordøyvegen.

Etter å ha snakket med Raumas tre faste representanter i fylkestinget, er vi styrket i oppfatningen av at det er feil å bruke så mye penger på Nordøyvegen. De tre frykter at skoletilbudet blir rammet. Som fylkespolitikere er de naturligvis forpliktet til å se alle de videregående skolene i fylket i sammenheng, men ingen av dem legger skjul på at de er urolige for Rauma videregående skole. – Noen skoler blir nedlagt, og jeg håper vi unngår at RVS blir det, sier Aps Per Vidar Kjølmoen. Han mener også at det er fare for at den ene ferja på Langfjorden kan forsvinne for at fylkeskommunen skal spare penger – og at busstilbudet i kommunen kuttes ytterligere.

Vi unner de 2.700 innbyggerne på Nordøyane å bli knyttet til fastlandet. Men vi kan ikke se at fylkespolitikerne med åpne øyne kan styre fylkeskommunen inn på Robek-lista ved å bruke alt – og vel så det – av handlingsrommet. Sjøl når vi er på veg inn i et valgår, er det lov å vise litt måtehold.