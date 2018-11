Granatfunn på Raumabanen

Nyheter

Det er funnet en granat på Raumabanen mellom Bjorli og Åndalsnes.

Bane NOR opplyser at det er stengt for togtrafikk nær Verma, og at vil holdes stengt fram til Forsvaret får undersøkt granaten.

Mannskaper fra politiet har kommet frem til plassen og de har tatt bilde av funnet som er gjort, opplyser operasjonssentralen i Ålesund.

Bildet er sendt videre til Forsvaret for å få hjelp til å bestemme hva gjenstanden er.

Funnet er gjort i forbindelse med gravearbeid ved jernbanelinja.

Inntil videre er all trafikk innstilt.

Siste: Forsvaret har studert bildet og anbefaler at trafikken på jernbanen kan gjenopprettes.

Området rundt funnstedet vil derimot bli avsperret slik at uvedkommende ikke kommer til. Funnet vil bli fjernet av folk fra Forsvaret, så snart det lar seg gjøre.