Nyheter

Fra før var det kjent at Skambankt, Isák, The modern times og australske Airborn kommer. Det var også kjent at RaumaRock får et gjensyn med både Big Bang og det Kristiansund-baserte bandet El Cuero.

Mandag kunne RaumaRock presentere et helt ferdig program, og da med et knippe norske artister:

Åpner på Nesaksla

Red Hot åpner på Nesaksla på torsdag. Bandet har sin opprinnelse i Romsdal, og tok Åndalsnes med storm sist gang de spilte på RaumaRock. Sondre Justad kommer også. Sjøl omtaler festivalen artisten slik: «Sondre har på få år blitt en av Norges mest spilte og største artister. Debutalbumet «Riv i hjertet» sørget for flere utsolgte turneer, over 30 millioner streams, og nominasjoner til blant annet Spellemann og P3 Gull. Et stadig voksende publikum trakk til konsertlokalene og sørget for at flere av turneene hans solgte ut. Med en scenepersonlighet av de sjeldne er han et meget sterkt bidrag til neste års RaumaRock lineup.»

Headliner kommer tilbake

Et annet band som også har gjestet festivalen med hell før, er Hellbillies. Denne gangen kommer de for å toppe torsdagskvelden. «Hellbillies har solgt rett i underkant av én million album og får stadig større fanskare. Anført av brødrene Aslag og Lars Håvard Haugen innehar bandet en energi og rutine som er få forunt.» skriver RaumaRock om bandet. Ogras burde også være kjent for de fleste i Rauma. Det Rauma-baserte bandet spilte foran ei tettpakka scene under RaumaRock i fjor. Til sommeren får de ta steget opp på hovedscenen.

De to siste bandene RaumaRock har på plakaten er i likhet med Ogras, lokale kjenninger. MOS holder på tradisjonen, og det relativt ferske bandet Tonedøv spiller for første gang under selve festivalen.