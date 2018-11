Været er så bra, at Trollstigen åpner igjen

Nyheter

Det er Statens vegvesen som melder dette i en pressemelding.

Statens vegvesen åpner Trollstigen for trafikk igjen i dag fredag 16. november klokken 11. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av det fine været som har vært i det siste og gode værmeldinger framover. Geologer i Statens vegvesen har vurdert det som trygt å åpne vegen.

Selv om værmeldingene er gode så kan det endre seg raskt.

- Vi kan ikke garantere for hvor lenge vegen blir åpen. Hvis temperaturen synker og vegen blir glatt stenger vi for vinteren. Det skal være trygt å ferdes der både for trafikantene og arbeidsfolk, sier byggeleder Kaj-André Døving. i en pressemelding fra Statens vegvesen