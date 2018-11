– Takk for meg

Nyheter

– Jeg har gjort en rask utregning og funnet ut at jeg har vært med på omtrent 538 timer med politiske møter, med andre ord over 22 sammenhengende døgn med politiske møter som jeg har tilbrakt sammen med dere, sa Børsting til en smilende forsamling i kommunestyresalen.

– Først og fremst takk

– Når jeg har tenkt på hva jeg vil si til dere, er det først og fremst takk. Igjennom disse årene har jeg fått mange spennende utfordringer og jeg har blitt vist stor tillit fra dere i kommunestyret, sa Børsting, og trekte spesielt fram den rådgivende folkeavstemningen Rauma hadde i 2016, der han fikk tilliten til å utforme avstemningsmetoden.

Tre spennende år

– Det har vært tre spennende år i Rauma med mye som har skjedd: Prosessen rundt kommunereformen, tilsetting av Toril Hovdenak som ny rådmann, nytt helsehus og valg både i 2015 og 2017.

– I tillegg kommer alle de andre sakene som er litt mindre men fortsatt viktige og som til sammen utgjør den politiske hverdagen vi har delt, sa Børsting videre i sin hilsen til Raumas folkevalgte.

Mye skryt av Rauma

– Jeg har merket meg at de jeg har hatt på besøk her i Rauma skryter mye av kommunen. Av de mange flotte naturopplevelsene, kulturtilbudet og et flott sentrum, sa Trygve Børsting.

– Dere som kommunestyre fortjener mye av denne skryten i forbindelse med det arbeidet dere har lagt ned. Og ikke vær beskjedne på Raumas vegne, Rauma har mye godt å komme med.

– Til det beste for Rauma

– Når jeg ser på dere så ser jeg 27 representanter som bruker sin fritid for å arbeide til det beste for Rauma. Jeg tror genuint at hver og en av dere ønsker det beste for Rauma.

– Dere er villig til å ta ansvaret for å ta viktige beslutninger for fellesskapet. Den honnør dere virkelig fortjener for at dere tar dette ansvaret, den kan ingen ta fra dere, avsluttet Trygve Børsting i sin hilsen til de folkevalgte i kommunestyret.