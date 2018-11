Avsluttet fire år som speidersjef

Nyheter

Etter å ha sittet seks år i styret i Norges speiderforbund, og fire av dem som speidersjef, gikk May-Britt Roald av på speidertinget forrige helg.

To nye år som sjef May-Britt Roald har fått fornyet tillit. Hun er gjenvalgt som speidersjef i Norges speiderforbund.

Der ble et helt nytt styre valgt for to år, med Håvard Djupvik som ny speidersjef. Roald stilte ikke til valg. Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av cirka 19. 000 medlemmer.