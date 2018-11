Nordmenn mer positive til Nato etter Trident Juncture

Nyheter

Nordmenn har blitt mer positive til at NATO har øvelser i Norge etter Trident Juncture, skriver Adresseavisen.

Onsdag ble den to uker lange NATO-øvelsen avsluttet. Øvelsen, som er NATOs største militærøvelse i Norge siden den kalde krigens slutt, har involvert mer enn 50.000 soldater fra 30 forskjellige land.

Før øvelsen var 64 prosent av de spurte positive til NATOs militære øvelser i landet, men den andelen har nå økt til 68 prosent, viser undersøkelsen TNS Kantar har utført for Forsvaret.

Det er spesielt i fylkene der NATO har holdt sine øvelser at folk er mest positive, skriver avisa. Der svarer hele 74 prosent av de spurte at de har et ganske godt eller meget godt inntrykk.

– I det store bildet ser vi at gjennomføringen av Nato-øvelsen på norsk jord har styrket befolkningens tillit til NATO. Den tilliten var høy i utgangspunktet, men det er gledelig at den er styrket gjennom dette, sier oberst Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for Forsvarets operative hovedkvarter og informasjonssjef for Trident Juncture