SSB: En av fem unge kvinner utsettes for trusler, vold eller trakassering på jobb

Andelen menn som utsettes for vold, trusler eller trakassering på jobb er en tredel av den kvinnelige andelen som opplever det samme.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , som opplyser at det oftest er kunder, pasienter og klienter som står bak når ansatte utsettes for trusler, vold eller trakassering på jobb.

– Det er veldig alvorlig at så mange har blitt utsatt for dette på jobb. Det bekymrer meg at så mange ikke kan føle seg trygg på arbeidsplassen sin, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Mens både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre for vold og trusler, er ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter spesielt utsatt for trakassering, ifølge undersøkelsen. Helleland tror festsesongene i utelivsbransjen gjør at grensene på arbeidsplassen tøyes.

– Det er en grunn til at mange i utelivsbransjen frykter julebordsesongen som står for tur. At ansatte gruer seg fordi det er større risiko for seksuell trakassering, er ikke greit. Julebord er ingen frisone, sier hun.