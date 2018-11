Varmerekorder ved 21 værstasjoner i oktober

Nyheter

21 værstasjoner i landet satte temperaturrekord i oktober. Varmest var det i Tafjord og Surnadal i Møre og Romsdal, som begge målte 25,5 grader på det meste.

NRK skriver at temperaturrekorden i Tafjord og Surnadal ble satt på den såkalte vinterdagen 14. oktober. Temperaturen var 0,1 grad under den gamle rekorden. Den gamle ble satt i Molde i 2005 og er på 25,6 grader.

På Marstein var det 23,5 grader samtidig som det var to grader varmere i Surnadal, så også i Rauma var det varmt denne dagen.

Ved 13 av de 21 værstasjonene som satte rekord, ble det notert temperaturer over 20 grader, ifølge NRK. Fem av disse hadde over 20 grader for første gang noensinne.

– Det varme været som forårsaket noen av disse rekordene, er skapt av luftmasser presset opp mellom lavtrykk og høytrykk. I Bergen lå dessuten restene av den tropiske orkanen Michael ute i Atlanterhavet den 11. og 12. oktober. I Tafjord og Surnadal hadde vi noen dager etter også en fønvind-effekt som gjorde det ekstra varmt, sier statsmeteorolog John Smits til kanalen.

Slik var temperaturtoppen den 14. oktober:

Surnadal har nå tangert Tafjord med 25,5 grader i dag. Kl 13 så topp 20 i #Norge slik ut: pic.twitter.com/Sh6vBDRBHa — Meteorologene (@Meteorologene) October 14, 2018

Mildt også nå

Søndag morgen var det 15 plussgrader på bilen til Åndalsnes Avis sin journalist.

Værmeldingen viser at det vil ligge på mellom 12-14 grader søndag, altså en forholdsvis mild novemberdag. Mildværet vil vare noen dager: