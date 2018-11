Ferja Stryn er snart tilbake i ruta

Nyheter

Det var torsdag formiddag at Fjord 1 meldte at ferja Stryn tas ut av sambandet Sølsnes-Åfarnes grunnet tekniske utfordringer. Fredag formiddag forteller operativ leder i regionen, Torbjørn Vik, at ferja snart er på veg tilbake til ruta, og han forklarer hvorfor de tok den ut:

- Enkelt forklart ble det oppdaget saltvatn på et sted hvor det ikke skal være saltvatn. Det var ikke noe dramatikk i det, men for å være på den helt sikre siden valgte vi å ta ut båten. Den ble seilt til Tomrefjord og satt i dokk. Den er nå inspisert, og vi ser at det er en ventil som ikke har stengt slik den skal. Kjølevatn fra motoren, som er saltholdig, har dermed kommet ned i lensebrønnen.

- Ferja er på veg ut av dokka nå, og vil seinest har rutestart på Sølsnes-Åfarnes i morgen. Årdal som er satt inn som erstatning vil gå i ruta helt til Stryn kommer tilbake, legger han til.