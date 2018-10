Nyheter

Rauma kommune opplyser på sine nettsider at de har renset bassenget på Åfarnes i helgen. I etterkant av det har noen abonnenter opplevd klorlukt av drikkevannet.

- Vi har satt i gang tiltak for å fjerne problemet med lukt/smak av klor i vannet på deler av nettet. I løpet av de nærmeste timene vil vannet være fritt for klor. Vi beklager om dette har ført til ubehag for noen av våre abonnenter, skriver kommunen.