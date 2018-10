Bygger robotstyrt lager

Nyheter

I mange år har Grande i Innfjorden planlagt dette høgteknologiske løftet. I mai startet den fysiske ombyggingen, og de siste ukene har de italienske montørene installert og testkjørt det robotstyrte anlegget. Nå er investeringen til seks-sju millioner kroner straks klar til bruk.

– Så langt har vi fått lastet inn cirka 1.000 plater, men jeg tipper at vi vil ha mellom 2.000 og 4.000 plater på lager til enhver tid, sier daglig leder Torbjørn Hjelden i Grande.

Nå ligger platene i stabler utover lagergulvet – sirlig lagt på plass av roboten.

– Før har platene ligget i stabler her og der, og vi har ikke hatt full oversikt. For det er store mengder. Systemet har en kapasitet på 5.000 plater – det betyr 25-30.000 kvadratmeter (cirka fire fotballbaner, red.anm.) med plater, og da greier du ikke lenger å holde oversikt manuelt og med hodet.

Skal bli mer effektiv

Målet for bedriften er klart: Grande skal spare lagerplass, spare tid, ha full lageroversikt til enhver tid – og det skal i sum bety sparte penger.

Om lagerplass sier Hjelden:

"Flisgutten" fikk Næringsprisen I en stilfull og verdig ramme ble Næringsprisen torsdag kveld tildelt Grande og Torbjørn Hjelden.

– Nå slipper vi å kjøre truck og ha store ganger for transportareal. I stedet ligger platene stablet som kortstokker utover golvet med 20 cm mellomrom, og vi slipper å flytte på ting for å få tak i det vi skal ha.

Arbeidsområdet til roboten er på 500 kvadratmeter, og er en oppgradering av eksisterende lagerbygg.

– Hva betyr bedre oversikt? spør Hjelden retorisk. – Det betyr at da sparer du tid og penger. Du slipper å bruke tid på å finne tak i ting. Når du har god oversikt kan du ha mindre på lager, fordi du hver dag kan bestille etter behov. Det blir mer forutsigbart.

Reduserer svinnet

For Grande er det viktig å redusere svinnet av plater. Det gjør de nå ved hjelp av et nytt optimaliseringssystem.

– Når vi skal kutte platene i mindre biter, så kjøres det gjennom optimaliseringssystemet, som gir en bedre råvareutnyttelse. Hvis platebiten er så stor at den kan brukes til noe annet, så får du beskjed neste gang systemet finner ut at platebiten kan brukes, forklarer han.

– Dere skal spare penger – hvor sparer dere? Betyr det at det blir færre ansatte?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har en ambisjon om at vi skal øke produksjonen og vokse. Vi vil spare bemanning på akkurat denne stasjonen, men det skal føre til at vi får en kapasitet som skal levere mer, sier Hjelden.

Fikk sertifikatet overlevert, Grande er «svanemerket» Grande Fabrikker AS er sertifisert for å bruke Svanemerket på to møbelserier. Miljømerkingen skal bidra til å styrke konkurransekrafta.

Han har også et håp om at investeringen skal gjøre Grande enda mer produksjonseffektiv. Et fulldigitalt lagersystem skal ruste dem for utfordringene i bransjen:

– Det store nå innafor det vi driver på med, er visjonen om å produsere én stykk like rasjonelt som å produsere 10 eller 50 stykk. Utviklinga er at det blir mer og mer kundetilpasset, kundene vil helst ikke vente, og de vil ha det raskt sjøl om det er spesialbestillinger. Nå er det så mange valg som kunden sjøl ønsker å ta, og hvis vi skal kunne produsere det noen lunde effektivt, så er vi avhengig av et system som dette, blant annet.

Investerer for å henge med

Grande fikk i 2016 flere priser: Merket for god design, «Årets produkt» (Norsk Industri møbel + interiør) og Norsk Trevare sin hederspris. Dessuten ble Torbjørn Hjelden og Grande tildelt næringsprisen i 2016.

– Dere hviler ikke på laurbærene?

– Nei, det er helt uaktuelt for oss. Det skjer så fort i dag, og tempoet øker, at hvis en vil være med på karusellen, så må en sitte på den. Vi har allerede begynt å snakke om hva neste steg vil bli, og har klare tanker om det. Slutter en å investere, så kan du kanskje ha noen få gode år med reduserte avskrivninger. Men kommer du bakpå der, så lever du veldig farlig.