Møre og Romsdal KrF har stemt: Sender fire representanter for hvert syn

Møre og Romsdal KrF holder lørdag sitt ekstraordninære fylkesårsmøte på Vestheim ungdomssenter i Vestnes. Her skal de si sin mening i veivalg-saken, og de skal bestemme hvem som skal reise som delegater til landsmøtet neste helg.

Fylkeslederen i Møre og Romsdal KrF oppfordret til saklig debatt Randi Walderhaug Frisvoll ba om en saklig og god debatt da hun åpnet fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF lørdag.

Klokka halv fire var stemmene telt opp, og resultatet ble slik:

Høyre/Frp/Venstre: 41 stemmer

I opposisjon: 43 stemmer

Ap/Sp: 40 stemmer

Møre og Romdal KrF kan sende 12 delegater, og det blir fire representanter for hvert av de tre synene.

NRK sender direkte fra møtet.

Sekundærstandpunkt

Fylkesårsmøtet stemte også over hvilket sekundærstandpunkt delegatene som vil forbli i opposisjon skal ha under avstemmingen på landsmøtet, dersom det blir flertall på landsmøtet for å gå i regjering.

Av disse vil 2 sekundert stemme høyre og 1 venstre, mens den siste ikke har bestemt seg.