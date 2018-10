Venstrevind over KrF-lokallag i Møre og Romsdal

Nyheter

Ifølge Aftenposten blåser det nå en venstrevind over det tradisjonelt blå og konservative KrF-fylket. De største lokallagene, Molde og Ålesund, har endret syn på hvilken side KrF bør samarbeide med.

Molde sender et flertall røde delegater, seks mot fire, til lørdagens fylkesårsmøte, mens Ålesund sender en delt delegasjon med fem delegater til hver side.

I følge Sunnmørsposten er det Marit Valde Singelstad, Edmund Søvik, Marianne Nedland og Solrun Røsvik Sørli som deltar på det ekstraordinære fylkesårsmøtet fra Rauma KrF.

Bondevik-effekt

Ifølge Aftenposten er det særlig tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondeviks standspunkt om å støtte Hareide som har ført til venstresvingen.

– Bondeviks råd veier tungt her. Særlig her i Romsdal, men også i resten av fylket, sier Hallgeir Ringstad, gruppeleder i Molde KrF, til avisa.

Han har selv gått fra å støtte et samarbeid mot høyre til at partiet bør søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Hareide har de siste dagene halt noe inn på høyresiden med overraskende rød seier i flere mindre fylkeslag, som Buskerud.

Fylkesleder i Randi Walderhaug Frisvoll tror derimot Møre og Romsdal vil ende med et blått flertall. Selv foretrekker hun høyresiden.

– Møre og Romsdal har vært et tradisjonelt blått KrF-fylke, kanskje en 70–30-fordeling, slik som i Rogaland. Nå blir det jevnere, men jeg tror det heller mot blått, sier hun til Aftenposten.

Skjebnehelg

Møre og Romsdal KrF skal lørdag velge tolv delegater til det avgjørende landsmøtet. Samme dag skal Hordaland KrF, et av partiets større fylkeslag, velge sine 14 delegater, mens det største fylkeslaget, Agder KrF, velger sine 18 delegater fredag. Skal Hareide ha håp om å vinne kampen, må han få flertall i minst ett av disse fylkene, ifølge Aftenposten.

Også i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Troms skal det lørdag holdes valg på til sammen 26 delegater. I alle tre fylkene er det ventet rød dominans.

Ledertrioen i KrF – Hareide og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad – holdt torsdag en felles pressekonferanse for å vise at de står samlet, trass i at Ropstad og Bollestad begge vil gå til høyre.

De siste ukene har det meste i norsk politikk dreid seg om KrFs veivalg. Det har gitt partiet en liten opptur på meningsmålingene. På en måling som Ipsos MMI har gjort for Dagbladet , kryper KrF over sperregrensen med en oppslutning på 4,4 prosent. Det er 1,4 prosentpoeng mer enn i forrige måling.