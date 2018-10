Nyheter

Sunnmørsposten forteller at de har fått bekreftet fra sikre kilder at Else May Botten blir ny fylkesmann i Møre og Romsdal.

Botten har tidligere sagt at hun ønsker stillingen.

– Min søknad er bygd på en mulighet til å bruke min erfaring og kompetanse i en viktig jobb her hjemme, ikke et signal om at jeg ikke ønsker å gjøre en innsats i politikken nasjonalt fremover, sa Botten til NTB i september.

I følge Sunnmørsposten vil Botten utnevnes av Kongen i statsråd på slottet klokka 12. Da vil det også det også utnevnt nye fylkesmenn i Rogaland og Nordland.

Botten er 45 år gammel og representerer Arbeiderpartiet på Stortinget. Der har hun hatt fast plass siden 2009