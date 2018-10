Mista drikkevatnet på Holmemstranda tirsdag kveld

Nyheter

– Me må berre beklage overfor abonnentane våre at dette skjedde, og dei problema dette påførte dei, seier leiaren i Sandnes vassverk, Svein Ove Dahle, til Åndalsnes Avis.

Det var tirsdag kveld at dei nesten 30 brukarane som er underlagt Sandnes vassverk plutseleg vart utan vatn.

– Anlegget vårt er ikkje avlåst, og derfor er det lett å ta seg inn der og ta seg til rette. Dette må me no ta konsekvensen av, for å hindre at slike situasjonar som dette skjer fleire gonger. Det påfører unødvendige problem både for private brukarar og driftsbygningar, seier Svein Ove Dahle.

Sandnes vassverk forsyner delar av Holmemstranda med vatn, og brukar både grunnvatn og overflatevatn for å ha nok og sikker vasslevering til sine abonnentar.

– I dei aller fleste tilfelle så dekker anlegget behovet berre med grunnvatn. Men for å vere ekstra trygg har vi også tilførsel av overflatevatn.

– Årsaka til dei problema som oppstod tirsdag kveld, var at nokon hadde tatt seg til rette og stengt av tilførselen av overflatevatnet. Tirsdag kveld vart vassmengden for liten berre med grunnvatn, og dermed gjekk vi tom, seier leiaren i Sandnes vassverk.

– Eg vil ikkje spekulere i kva som er årsaka til at dette, men eg vil påpeike at det påfører oss og abonnentane våre ekstra problem og meirarbeid med bl.a. rensing og luft i rørene.

– Me vil frå no av sørge for at dørene til anlegget blir avlåst, slik at me ikkje får fleire episodar som dette, seier Svein Ove Dahle.