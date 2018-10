Nyheter

Hovedpersonen sjøl bekrefter i ei tekstmelding til Åndalsnes Avis at han kommer til å være til stede under mottakelsen på slottet onsdag klokka 14.

Det var i mars at ble det kjent at Vidar Skiri får kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid for laksen og lakseelvene. Under et kommunestyremøte i mai ble medaljen overrakt i en høgtidelig seremoni.

Ifølge kongehuset.no vil også H.M. Dronningen også være til stede under mottakelsen.