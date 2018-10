Store nedbørsmengder og vanskelige kjøreforhold

Nyheter

Regnet har øst ned på Vestlandet, men på mange fjelloverganger falt snøen tirsdag, og det advares om vanskelige kjøreforhold mange steder.

Målestasjonen Eikemo i Hordaland registrerte 97,7 millimeter nedbør på ett døgn fram til tirsdag morgen, mens Øvstedal og Røldalsfjellet registrerte 91,8 og 82,6 millimeter. I Rogaland topper Lysebotn nedbørsoversikten, med 85,4 millimeter, mens det falt 81,9 millimeter i Sauda i løpet av 24 timer.

I fjellet i Sør-Norge kom nedbøren som snø mange steder tirsdag. Det er varslet vanskelige kjøreforhold som følge av både sterk vind og snøvær. Fram til onsdag er det også meldt om vanskelige kjøreforhold i Møre og Romsdal og Trøndelag, med synkende snøgrense og snøbyger. Her advares det om stedvis vanskelige kjøreforhold ned til 400–600 meter over havet.

Allerede nå advarer meteorologene om mulighet for snø på Østlandet på fredag når temperaturene vil begynne å falle utover dagen. Et lavtrykk vil prege været i hele landsdelen og dermed er det også muligheter for at den første snøen vil falle i lavlandet.