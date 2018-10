Søndag morgen: Hastigheten i fjellet har økt i løpet av natta

Nyheter

Dette sier vakthavende geolog Ingrid Skrede til Åndalsnes Avis søndag morgen.

– Fjellet har reagert på økt nedbør og økt tilsig av vatn, og med de nedbørsmengdene som er varslet i løpet av dagen, har NVE besluttet å opprettholde rødt farenivå, sier Skrede.

NVE vedtok lørdag kveld å heve farenivået fra oransje til rødt, noe som førte til at området under Veslemannen ble sperret av for all ferdsel - og at beboerne under fjellet igjen måtte evakuere fra området.

Det er sjette gang bare i løpet av denne høsten at det blir opprettet rødt farenivå og evakuering av området.

Meteorologisk institutt varsler kraftig regn videre utover dagen.

Den mest aktive delen av Veslemannen har bevegd seg godt over 4.6 meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, noe som utgjør rundt en prosent av det totale volumet av Mannen, melder NVE.