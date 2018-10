Nyheter

Samtidig er det håp om å finne en løsning som gjør at togene kan kjøre på Raumabanen.

Lørdag kveld ble farenivået igjen hevet til det høyeste, for sjette gang i år.

Se Veslemannen direkte Videostrømmen er levert av NRK.

20–40 centimeter

– Det var på bakgrunn av nedbørsvarslene. Fjellet har reagert ganske hurtig på nesten ingen nedbør. Av og til lurer vi nesten på om det lever sitt eget liv. Da vi fikk nedbørsvarslene, hadde vi ikke noe annet valg enn å varsle rødt, sa geolog og seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse søndag.

Nedbøren kom senere enn geologene hadde fått varsel om. I løpet av natten ble det registrert 9 millimeter, noe som sannsynligvis er noe mindre enn hva det virkelig var, grunnet kraftig vind på nedbørsmåleren, ifølge NVE.

Ifølge geologen kom det en reaksjon i fjellet søndag morgen, og det ble en økning ved 12-tiden. Bevegelsene har vært oppe i 20–40 centimeter i døgnhastighet i den øvre delen. I den nedre delen har det vært 3–9 centimeter.

– Generelt sett er det mindre forskjell mellom nedre og øvre, så det ser ut som hele partiet er aktivisert. Det er kanskje litt avtagende nå, men det går i bølger, så vi avventer litt, sa geolog Blikra.

Fra søndag kveld er det meldt lavere temperaturer.

– Vi er litt spent på å se om det fortsetter med høye hastigheter eller om det stabiliserer seg, sa geologen.

Ett og ett tog

Med rødt farenivå følger det også evakuering av de elleve beboerne i området, samt stans i togtrafikken på Raumabanen. For togene kan det imidlertid bli en løsning.

– Vi har et godt håp om få i gang togtrafikken på Raumabanen selv om det er rødt farenivå, sa Rauma-ordfører Lars Olav Hustad søndag.

– Politiet vil gjøre en risikovurdering for hver enkelt avgang med godstog. Vi kommer også til å ha rutiner for å gjøre sikkerheten best mulig, forklarte politioverbetjent Vebjørn Bale.

Planen var å få av gårde et godstog allerede søndag kveld, men Bane Nor har ikke vurdert dette som sikkert, ifølge Rauma-ordføreren. Det blir et nytt møte om togsituasjonen mandag ettermiddag.

Liten del av stort fjell

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen – utenom Veslemannen – er noe få centimeter i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har beveget seg rundt 5 meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Så sent som tirsdag denne uka kunne de elleve personene som ble evakuert rundt ei uke tidligere, flytte hjem igjen. Det er ellevte gang siden 2014 at farenivået heves til rødt.

(©NTB)