– Hele situasjonen kom ganske brått og overraskende på oss. Vi var nok bare 30 meter unna da vi oppdaget den, og vi hadde nok ikke forsøkt å komme så nærme hvis vi hadde oppdaget den tidligere, forteller Kåre Tokle på telefon til Åndalsnes Avis, på veg ned igjen fra fjellet og moskusmøtet lørdag ettermiddag.

Dattera Helene Ytterli Tokle (12) var også med på turen til Moanebba lørdag.

– Det er faktisk andre gangen bare på tre-fire år at vi går oss på moskus i fjella her. Vi ble naturligvis overrasket, men følte ikke situasjonen direkte truende på noe tidspunkt, forteller Kåre Tokle til Åndalsnes Avis.

– Men samtidig var oksen såpass nære at vi hørte det veldig godt når den prustet mot oss. Så den la nok inn en liten advarsel, forteller Tokle.

– Så den oppførte seg aldri direkte truende slik at situasjonen ble ubehagelig?

– Nei, det vil jeg ikke si. Den trekte seg ganske snart unna og ned fra toppen av Moanebba og videre innover mot isfjordsfjellene.

– Vi var nok litt usikre på hvilken veg vi skulle velge ned igjen, men følte vel at det var greit å følge den vanlige stien hjem igjen, forteller Kåre Tokle.

– Ble det behov for å bearbeide opplevelsen for far og datter i etterkant?

– Det var jo litt spesielt, jeg må innrømme det. Situasjonen føltes som sagt ikke farlig eller truende på noe tidspunkt, men det er jo litt spesielt å plutselig stå bare 30 meter ifra en moskusokse, det er det jo.

– Og det gjør det jo litt ekstra spesielt for oss to at vi gikk oss på en annen moskusokse oppi fjella her for bare tre-fire år siden, forteller de to turgåerne, som tydeligvis er utstyrt med litt mer «moskusflaks» enn turgåere flest.