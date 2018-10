«Game of Thrones-stjerne» knyttes til hemmelig filminnspilling på Trollstigen

Nyheter

Den danske skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau har de siste ukene postet to innlegg på Instagram fra Åndalsnes. Og natt til fredag postet han en ny oppdatering, et filmklipp der en annen rolleinnehaver fra «Game of Thrones» dukker opp; Robert Aramayo. Hvor Instagram-posten er spilt inn, vites ikke, men Coster-Waldau opplyser at de befinner seg i Norge.

Innleggene fra den danske filmkjendisen postes mens det foregår opptak til en hemmelig dansk spillefilm på Trollstigen og i Norddal.

Det er all grunn til å tro at han deltar i innspillingene som pågår.

- Vi har ikke lov til å si noe om sjølve filmen, ut over at vi fortsatt trenger flere lokale statister, sa Richard von Løwensprung til Åndalsnes Avis tirsdag 9. oktober. Han har som oppdrag å hente inn statister til prosjektet.

Under en pressekonferanse onsdag om den kommende Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes, kunne assisterende reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest fortelle at det pågikk innspillinger av en dansk spillefilm på Trollstigen.

Tirsdag 16. oktober fortalte Åndalsnes Avis at filmteamet på Trollstigen var gått tom for snø, og at de måtte få 40 kubikkmeter snø tilkjørt med lastebiler fra Dombås Idrettslag. Snøen hadde idrettslaget lagret gjennom sommeren til bruk seinhøsten i år til skiløyper.

- Det eneste vi vet er at et filmteam på Trollstigen ville ha snø. Så mye mer vet vi ikke, sa Jon Linderud i Dombås IL, til Vigga, som omtalte snøsaken først.

I Instagram-meldinga, som Nikolaj Coster-Waldau la ut natt til fredag, gratulerte han fotballklubben i sitt hjerte, Leeds United, med 99-årsdagen. I filmklippet på Instagram deltar også hans medskuespiller fra Game of Thrones-serien; Robert Aramayo. De sitter i ei badstue et sted i Norge og snakker om det de begge mener er «The greatest club in the world» - verdens beste fotballklubb, Leeds United. Aramayo er så dedikert Leeds-supporter, at han har tatovert inn klubbens emblem øverst på ryggtavla.

At Nikolaj Coster Waldau over ei tid har oppholdt seg på Åndalsnes, er det ingen tvil om. Han har postet innlegg fra Åndalsnes på Instagram både 5. oktober og 14. oktober. I det siste innlegget forteller han at han bor på Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes. Bildene i postingen viser blant annet Tindesenteret og flere bilder fra Grand Hotel Bellevue med teksten: «Altfor stille. Og hva er det med stiftemaskinen? Hva skjer på Bellevue?»

Coster-Waldau har 1,6 millioner følgere på Instagram.

I «Game of Thrones» spilte Coster-Waldau en av hovedrollene; Jaime Lannister. Aramayo spilte Young Ned Stark.

Hvorfor opptakene til en dansk spillefilm er så hemmelige, er det ingen som kan svare på. Når Åndalsnes Avis har vært i kontakt med folk som deltar, får vi ikke vite mer enn at det er en dansk spillefilm som tas opp. Deltakere har skrevet under taushetserklæringer.

Om Coster-Waldau og Aramayo befinner seg i Rauma, og om begge er med på filminnspillingene, vet vi ikke.

Dagbladet skrev 11. juni at HBO har bestilt en spin-off av «Game of Thrones». "Serien kan gi «Game of Thrones»-fansen det de ønsker seg", skrev Dagbladet.

Åndalsnes Avis var mandag på Trollstigen. Da pågikk det filmopptak både inne i restauranten og utenfor.