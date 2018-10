Legg penger i potten for å berge godstoget

Nyheter

Det er underlig og ikke til å forstå at myndighetene subsidierer buss, persontog, trikk, ferjer og fly, men absolutt skal kommersialisere og privatisere godstransporten på bane. Her er regjeringa på et blindspor.

Risikoen er nå at når Green Cargo legger ned fra 6. desember, kan det hende at det aldri mer kjører godstog på Raumabanen. Hvis myndighetene bare ser på at nedleggelsen skjer uten å gjøre noe, er det en fallitterklæring fra politikerne. De har uansett politisk ståsted gjennom mange år snakket varmt om hvor viktig det er å flytte gods fra veg til sjø og bane, både av miljø- og trafikksikkerhetshensyn. Det er tafatt å ikke gjøre noe.

Fredag ble det kjent at Green Cargo legger ned godstoget på Raumabanen fra 6. desember. Årsaka er ifølge selskapet at de går med mellom fem og 7,5 millioner i underskudd i 2018 på Raumabanen. Og de gir stadige stengninger av banen på grunn av rasfare fra Mannen, mye av skylda for driftsunderskuddet. «Det eneste som kan redde godstransporten, er at vi får dekket underskuddene våre», sa Trond Williksen, driftsområdesjef i Green Cargo, til Åndalsnes Avis.

Men det er dessverre ingenting som tyder på at regjeringa vil gripe inn. Den har sagt nei til å subsidiere gods på bane. Dermed skal gods fra anslagsvis 5.000 vogntog (Green Cargos tall) i året ut på vegene mellom Åndalsnes og Oslo. Konsekvensen er økt belastning på E136 gjennom Romsdalen og E6 i Gudbrandsdalen, og det har en negativ påvirkning på miljøet.

Rapporten fra FNs klimapanel som kom i forrige uke, burde være god nok grunn for å snu på prinsippene. Der fastslås det at verdens klimautslipp må kuttes med hele 45 prosent innen 2030 hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. «Dette vil kreve endringer vi ikke har sett maken til tidligere», sa klimapanelets leder Hoesung Lee da rapporten ble lagt fram.

Regjeringen har i politiske plattformen Sundvollen-erklæringa fra høsten 2013 uttalt at regjeringa vil «øke konkurransen på sporet» – altså jernbanesporet. Men skal man konkurrere om godstog på Raumabanen, må det være noe å konkurrere om. Ingen vil drive en ulønnsom bane. Det er her regjeringa må komme på banen og legge noen millioner i potten i form av statsstøtte. Det er lite penger som et bidrag for å oppfylle våre miljøforpliktelser.