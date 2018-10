Ordføreren møter politimesteren om godstog

Nyheter

Det var NRK som meldte dette mandag morgen.

Ordfører Lars Olav Hustad sier til NRK at dette er et forsøk på å gjøre det lettere for næringslivet å planlegge, slik at godstrafikken på Raumabanen kan opprettholdes.

– Før hadde vi ei ordning der dei som køyrde toga kontakta geologane i NVE og baneleiar på Hamar, og då kunne godstoget gå, seier Hustad til NRK.

Fredag kom meldingen om at Green Cargo fra 6. desember slutter å transportere gods på Raumabanen. Årsaken er store underskudd, som selskapet gir stadige innstillinger på frunn av Mannen mye av skylda for.

Det er så langt ingen andre som har signalisert at de vil overta godstransporten på bane.