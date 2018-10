Nyheter

- Det går stort sett greit for de evakuerte, men det er 6. døgnet med evakuering nå, sier Hustad.

- Det er sjette døgnet med rødt farenivå for de evakuerte, men det går stort sett greit. Livet går sin gang, det er jo ganske vant med dette, sier raumaordfører Lars Olav Hustad etter at NVE mandag kveld besluttet å opprettholde rødt farenivå for sjette døgnet på rad.