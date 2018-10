NVE: Fare for jordskred i Rauma, gult farenivå

Nyheter

Det er NVE som søndag sendte ut varselet. Faren skal minke mandag morgen.

I varseet heter det at "Det har kommet mye nedbør de to siste døgn, lokalt opptil 100-180 mm/48t. Det ventes fortsatt lokalt mye nedbør, spesielt fra i ettermiddag og til natt til mandag.

I Rogaland ventes opptil 60-80 mm/12t (spesielt i indre strøk), og det kan være perioder med intensiv nedbør på kort tid. I midtre og indre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane ventes opptil 50-80 mm/12t. Det er dog stor usikkerhet i værprognosene både for nedbørmengder og plassering. Temperaturen er fortsatt relativt høy for årstiden slik at nedbøren kommer som regn også i fjellet, og dette vil føre til snøsmelting og mer tilførsel av vann. Varselet er i øvre delen av gult nivå. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt."