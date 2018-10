Onsdag kveld: Opprettholder rødt farenivå

Nyheter

Beboerne under det ustabile fjellpartiet ble evakuert da farenivået ble hevet til rødt ved tirsdag ettermiddag. Bevegelsene har vært store – helt opp i 50 centimeter per døgn i det øvre partiet.

- Mye snø gir oss en ny situasjon nå - Det er veldig mye snø i de øvre områdene av Mannen nå, og dette gir oss en helt ny og spesiell situasjonen rundt Veslemannen, sier NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra.

– En liten krigssone

– Det er varslet varmt vær med sol og temperaturer opp i sju plussgrader på Mannen torsdag. Langtidsvarselet indikerer høye temperaturer hele uken. Vi venter at de høye temperaturene vil føre til fortsatt snøsmelting og tilførsel av vann til fjellpartiet. Bevegelsene i fjellpartiet vil derfor sannsynligvis fortsatt være høye fremover, sa geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Varme temperaturer og vedvarende snøsmelting vil bidra til de store bevegelsene.

Onsdag formiddag: Fortsatt rødt farenivå NVE opprettholder rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av store bevegelser i fjellpartiet og fortsatt snøsmelting. Beboerne får derfor ikke flytte hjem.

– Det er over en meter snø i enkelte partier. Den har begynt å smelte, samtidig som det kom en god del regn. Det har ført til at vannet kommer ned i fjellpartiet og gir økt bevegelse, forklarte Pless' kollega Lars Harald Blikra tidligere på dagen.

Et bilde viser ganske mye «skitt» på snøen i den nedre delen av fjellpartiet.

– Det ser nesten ut som en liten krigssone der, for det var mange mindre og større steinsprang tirsdag kveld og utover natta. Det er veldig stor aktivitet, sa geologen.

Varmt vær i vente

Sivilforsvaret har registrert 18 større og mindre ras, de fleste tirsdag kveld mellom klokka 21 og 23.30.

Femte evakuering i år

Det røde farenivået betyr at beboerne som er evakuert, ikke får flytte hjem igjen. Det gjelder fortsatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Togstrekningen mellom Dombås og Åndalsnes er også stengt for trafikk på grunn av rasfaren.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som tilsvarer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Faren for ras har ført til at beboerne under Veslemannen har vært evakuert en rekke ganger de siste årene. Tirsdagens evakuering er den femte i år og den tiende siden 2014.

Dette er Mannen 1.294 meter høgt og en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset

Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter

Svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009

Det er tiende gang at beboere evakuerer. Tidligere evakueringer: 22. okt.-3. des. 2014, 18.-21. sep. 2015, 9.-14. aug. 2016, 5.-8. okt. 2017, 15.-18. okt. 2017, 11.-12. aug. 2018, 12. sept. -15. sept. 2018, 21. sept. -24. sept. 2018, 25.-27. sept. 2018 og nå 9. oktober 2018.

NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.

Kilde: NTB og ÅA.NO

– Vi er glade for at varslingen fungerer som den skal. Det var ikke så mange timene fra vi gikk i rødt i går til det kom steinsprang fra fjellet. Dette viser at vi har et godt system, sa Rauma-ordfører Lars Olav Hustad under pressekonferansen onsdag.