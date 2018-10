NVE: - Plussgrader og nedbør de neste dagene kan gi økte bevegelser i Veslemannen

Nyheter

Det skriver geologene i NVE i sin dagsrapport for Veslemannen mandag morgen.

– Det er meldt plussgrader og nedbør de neste dagene. Tirsdag er det meldt inntil fire plussgrader og mye nedbør. Dette kan gi økte bevegelser i fjellpartiet, mener geologene.

Gjennom helgen var det store bevegelser som følge av regn torsdag, og i øvre del av området ble det registrert bevegelse på 19 centimeter

fra fredag til lørdag. Mot utgangen av helgen avtok bevegelsene:

– Bevegelsene har avtatt noe det siste døgnet og er nå i underkant av 10 centimeter per døgn i øvre del, og rundt 1 cm i døgnet i det nedre frontpartiet, skriver NVE i dagsrapporten mandag morgen.

Det har vært gul faregrad for Veslemannen siden NVE fant det trygt å nedjustere faregraden torsdag 27. september. Det har hittil i år vært rød faregrad fire ganger. Geologene har tidligere opplyst at erfaringsmessig roer fjellet seg for året i månedsskiftet oktober/november.