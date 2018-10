Endrer ikke pressestøtten – Medie-Norge depper

Nyheter

Medietoppene i Norge hadde mye å si etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

– Vi er skuffet over at kulturministeren ikke prisjusterer mediestøtten på samme måte som NRK-lisensen. Dette stiller enda større krav og øker forventningene til den kommende mediemeldingen, sier styreleder i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Tove Nedreberg.

Hun er en av mange som var skuffet over det finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte fra talerstolen på Stortinget. Regjeringen vil innføre momsfritak på elektroniske tidsskrift, men pressestøtten står uendret.

– I realiteten kutt

Det foreslås å gi 313 millioner i produksjonstilskudd, og posten er dermed uendret fra 2018.

– Det betyr i realiteten kutt. Vi er bekymret for at dette får konsekvenser for antall journalister og tilbudet til publikum, sier Norsk Journalistlags leder Hege Iren Frantzen.

– Dette budsjettforslaget løser ikke utfordringene i bransjen. Derfor blir det viktig at regjeringens varslede mediemelding kommer med klare, framtidsrettede løsninger, sier Frantzen.

Lokalavisene blir trukket fram som en bærebjelke av kulturminister Trine Skei Grande (V), men Landslaget for lokalaviser (LLA) etterlyser handling i statsbudsjettet.

– Lokalavisene har svært små marginer. Hvis avisene fremdeles skal levere god og troverdig journalistikk, trenger vi et løft i produksjonstilskuddet, sier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

Avis på lørdager – økt TV-lisens

83,3 millioner bevilges til at avisene leveres via posten på lørdager. Tiltaket skal bidra til å finansiere postomdelingen fem dager i uken i hele landet i 2019.

Regjeringen foreslår at NRK-lisensen økes til 3.031,24 kroner i 2019. Det er 61 kroner opp, en økning på 2,9 prosent. For NRK betyr det 120 millioner kroner inn i året. Kanalen ba om 75 kroner, men fikk «bare» 61. Det betyr at NRK må kutte.

– Dette innebærer fortsatt effektivisering av NRK, og det blir det femte året på rad hvor vi må effektivisere og kutte kostnadene, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Medier24.